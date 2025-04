Le figurine in lutto

figurine Panini hanno perso il loro papà. A 75 anni è morto Aldo Hugo Sallustro, patron del colosso modenese conosciuto in tutto il mondo per i suoi album dedicati ai calciatori e ad altri idoli dello sport. Di sangue argentino, il manager guidava da 33 anni l'azienda fondata appunto a Modena nel 1961 dai fratelli Panini; il controllo era passato di mano diverse volte, dalla Bain Gallo Cuneo alla De Agostini, dagli americani della Marvel alla Fineldo dei Merloni, ma lui aveva sempre tenuto il timone sino a diventare proprietario nel 2016, affiancato dalle sorelle Anna e Teresa Baroni. Il suo nome resta legato alla super crescita che la Panini ha avuto negli ultimi dieci anni, trasformandosi in una multinazionale con filiali in gran parte del mondo capace di vendere oltre 5 miliardi di figurine ogni dodici mesi e di generare un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Le figurine in lutto Il giorno di Pasquetta lePanini hanno perso il loro papà. A 75 anni è morto Aldo Hugo Sallustro, patron del colosso modenese conosciuto in tutto il mondo per i suoi album dedicati ai calciatori e ad altri idoli dello sport. Di sangue argentino, il manager guidava da 33 anni l'azienda fondata appunto a Modena nel 1961 dai fratelli Panini; il controllo era passato di mano diverse volte, dalla Bain Gallo Cuneo alla De Agostini, dagli americani della Marvel alla Fineldo dei Merloni, ma lui aveva sempre tenuto il timone sino a diventare proprietario nel 2016, affiancato dalle sorelle Anna e Teresa Baroni. Il suo nome resta legato alla super crescita che la Panini ha avuto negli ultimi dieci anni, trasformandosi in una multinazionale con filiali in gran parte del mondo capace di vendere oltre 5 miliardi diogni dodici mesi e di generare un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Panini, in lutto il mondo delle figurine: morto a 75 anni il proprietario del gruppo Aldo Hugo Sallustro - Nipote dell'attaccante e poi allenatore del Napoli degli anni '20-'30 Attila e figlio del presidente della Fiat argentina Oberdan, Sallustro era nato a Buenos Aires nel '49

