Giubileo della disabilità Locatelli | Bel segnale a tutto il mondo L’incontro con i Terconauti

Roma, 29 aprile 2025 - "Il Giubileo delle persone con disabilità è un bel segnale a tutto il mondo. Sono arrivate persone da tutti i Paesi già da ieri e ci sono stati momenti sia spirituali che di aggregazione straordinari". Così la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo a Rainews24. "Stiamo cercando di cambiare la prospettiva, non solo in Italia, e di dare - ha spiegato - una spinta in Europa e nel mondo perché si vedano le potenzialità e non i limiti nelle persone. Lo dimostrano tante attività, lo sport, le attività ricreative, le possibilità nel lavoro che crescono, ma dobbiamo anche essere in grado di offrire le opportunità". "Spero che questo - ha aggiunto - possa suscitare una reazione non solo nelle persone con disabilità, nelle famiglie, nei volontari, in chi opera nei servizi, ma davvero in tutti.

