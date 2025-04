Crescono bene i giovani talenti del Tennis Team Senigallia

Senigallia – Prosegue bene il movimento del settore agonistico della Ssd Tennis Team Senigallia che vanta l'iscrizione di ben 15 squadre nei vari campionati, dalla serie C, D1 e D2, fino ai campionati giovanili e Fjp, tutte quante seguite con passione e costanza dai maestri della struttura.

