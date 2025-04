La Luna bacia Giove il 30 aprile su un tappeto di stelle | a che ora vedere l’ultimo valzer del mese

aprile il cielo sarà impreziosito dall'ultima congiunzione astrale del mese, il bacio tra la falce di Luna crescente e il pianeta Giove. Il duetto tra i due protagonisti sarà accompagnato da alcune bellissime stelle. Ecco a che ora vedere il fenomeno astronomico e come riconoscere gli astri. 🔗 La sera di mercoledì 30il cielo sarà impreziosito dall'ultima congiunzione astrale del, il bacio tra la falce dicrescente e il pianeta. Il duetto tra i due protagonisti sarà accompagnato da alcune bellissime. Ecco a che orail fenomeno astronomico e come riconoscere gli astri. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Toscana con gli occhi al cielo per la notte del bacio Luna-Giove - Firenze, 5 marzo 2025 – Stanotte occhi al cielo per ammirare uno speciale evento celeste: il ‘bacio’ Luna-Giove. Una congiunzione a cui farà da cornice l'ammasso stellare delle Pleiadi. Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione Astrofili Italiani, questo spettacolo sarà visibile a occhio nudo dopo il tramonto, meteo permettendo. Meglio se si sceglie come punto di osservazione un luogo lontano dall’inquinamento luminoso. 🔗lanazione.it

La fortuna bacia Campofelice di Roccella, vinti 30.300 euro al Lotto - La dea bendata bacia anche Campofelice di Roccella. Le estrazioni del weekend del Lotto e il 10eLotto hanno premiato il Centro e il Sud con super vincite in Abruzzo, Marche e Sicilia. Al Lotto la più importante, pari a 31.500 euro, è stata realizzata con una puntata da 12 euro totali grazie... 🔗palermotoday.it

Il 5 marzo splendido bacio celeste tra Giove, Luna e Pleiadi nei cieli italiani: a che ora vederlo - Dopo il tramonto del 5 marzo i cieli italiani saranno impreziositi da una splendida congiunzione astrale tra Giove, Luna e Pleiadi. A che ora vedere il fenomeno celeste e come riconoscere stelle e pianeti nel firmamento.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Doppio magnifico bacio celeste nel cielo del 29 aprile: a che ora vedere i fenomeni astronomici; Un’altra alba speciale e due notti romantiche da non perdere, così ci saluta il mese di aprile, non manchiamo!; La Toscana con gli occhi al cielo per la notte del bacio Luna-Giove; Cielo astronomico 2025: guida di tutti i fenomeni astronomici e alle eclissi mese per mese. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La Luna danza con Giove nel cielo di aprile: quando vederli e come riconoscere il pianeta - atteso verso le 19:30 a Napoli e Roma, attorno alle 19:50 a Milano, Torino e Verona e alle 19:20 a Reggio Calabria. Poiché l'incontro tra Giove e la Luna si verificherà nel cielo occidentale ... 🔗fanpage.it

E se improvvisamente rimpiazzassimo la Luna con Giove? - Spero proprio di sì, perchése Giove rimpiazzasse la Luna la Terra non sarebbe mai più la stessa. Perché la Terra non sarebbe più un pianeta? Perché solo metà del nostro pianeta potrebbe ... 🔗msn.com