I pediatri in Toscana si occuperanno anche dei rischi dei disturbi della nutrizione

della Toscana ha approvato il preaccordo con la pediatria di libera scelta per alcune prime misure previste dall’accordo collettivo nazionale, recentemente reso esecutivo a seguito dell’intesa tra Stato e Regioni. Il tutto avviene a seguito di un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali.“Un ottimo risultato, a vantaggio di tutti, che rafforza tra l’altro l’attività di prevenzione su alcune patologie, salutare per i singoli e per la sostenibilità del sistema sanitario”, commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani. “Voglio ringraziare i pediatri di libera scelta per il lavoro fatto in questi anni e per lo spirito costruttivo dimostrato durante il confronto – commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini – Insieme compiamo un passo in avanti importante nella salute dei più piccoli, perché oltre a proseguire nella valutazione dell’eccesso ponderale e dello sviluppo della comunicazione e relazione, introduciamo lo screening del rischio dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione che permetterà di intercettare precocemente i casi più delicati. 🔗 FIRENZE – La giunta regionaleha approvato il preaccordo con laa di libera scelta per alcune prime misure previste dall’accordo collettivo nazionale, recentemente reso esecutivo a seguito dell’intesa tra Stato e Regioni. Il tutto avviene a seguito di un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali.“Un ottimo risultato, a vantaggio di tutti, che rafforza tra l’altro l’attività di prevenzione su alcune patologie, salutare per i singoli e per la sostenibilità del sistema sanitario”, commenta il presidente, Eugenio Giani. “Voglio ringraziare idi libera scelta per il lavoro fatto in questi anni e per lo spirito costruttivo dimostrato durante il confronto – commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini – Insieme compiamo un passo in avanti importante nella salute dei più piccoli, perché oltre a proseguire nella valutazione dell’eccesso ponderale e dello sviluppocomunicazione e relazione, introduciamo lo screening delo deie dell’alimentazione che permetterà di intercettare precocemente i casi più delicati. 🔗 Corrieretoscano.it

