Tragedia a Soresina | gruista muore in un incidente sul lavoro in cantiere

Un operaio di 35 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere a Soresina, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, la vittima, un gruista, si trovava vicino al suo mezzo quando avrebbe azionato per errore, forse nel tentativo di prendere qualcosa nell'abitacolo, la benna del suo Bobcat e la pala lo avrebbe agganciato per poi continuare verso il basso senza che nessuno riuscisse a fermare il braccio meccanico in tempo. L'uomo, di nazionalità egiziana residente in provincia di Brescia, è morto sul colpo. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Soresina e di Cremona e degli ispettori dell'Ats Val Padana.

