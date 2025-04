Perché l' amministrazione Trump vuole fare un simbolo di Luigi Mangione che ha ucciso un dirigente del settore delle assicurazioni sanitarie

Vanityfair.it - Perché l'amministrazione Trump vuole fare un simbolo di Luigi Mangione che ha ucciso un dirigente del settore delle assicurazioni sanitarie Venerdì, in un’aula di tribunale di Manhattan, il 26enne accusato dell’omicidio dell'amministratore delegato Brian Thompson è rimasto in silenzio, ma la sua presenza è stata intensa e carica di significato 🔗 Vanityfair.it

Su questo argomento da altre fonti

Trump vuole fare soldi con la Russia, anche con i permessi di soggiorno ‘gold’ agli oligarchi - (Adnkronos) – Fare soldi con la fine della guerra in Ucraina, vedi l’accordo sulle terre rare, e fari soldi anche con i nuovi rapporti con la Russia. L’idea di Donald Trump, in attesa che le imprese americane possano tornare a fare affari con Mosca con la fine del conflitto, riguarda anche il mercato dei permessi […] 🔗periodicodaily.com

"Cosa vuole fare in Europa". Pasquino rivela il progetto di Trump - La strategia di Donald Trump in Ucraina viene svelata dalle parole di Gianfranco Pasquino, docente di Scienza politica. Se ne parla nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 24 febbraio su Rete4. Gianfranco Pasquino: "Trump sta cercando di smembrare l'Unione Europea" Cosa ne pensate? Ne stiamo parlando a #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter. 🔗iltempo.it

Pochettino: «A Trump piace fare pressione, vuole che gli Usa vincano il Mondiale» - Mauricio Pochettino ha rilasciato una lunga intervista al Telegraph e ha rivelato che avrebbe preso in considerazione la possibilità di diventare commissario tecnico dell’Inghilterra dopo Gareth Southgate, ma i tempi non erano maturi. Ha invece accettato la carica di ct degli Usa. Gli States, insieme al Canada, ospiteranno il Mondiale che si terrà il prossimo anno. Leggi anche: Infantino regala i Mondiali alla beatificazione di Trump, tipo Mussolini nel 1934 (Guardian) Pochettino: «Deluso dalla risposta di Infantino a Trump» Quali erano le possibilità che succedesse a ... 🔗ilnapolista.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perché l'amministrazione Trump vuole fare un simbolo di Luigi Mangione che ha ucciso un dirigente del settore delle assicurazioni sanitarie; La Crimea non russa L’America di Trump, gli asset di Putin, e altre oscenità antiucraine del bullo in chief; Harvard fa causa a Trump: Vuole controllare le università; L'Amministrazione Trump vuole che AIE torni agli obiettivi di sicurezza energetica e lasci il Net Zero. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Rimborsi per le auto e meno dazi, Trump fa marcia indietro - L’amministrazione Trump si prepara, per l’ennesima volta nel giro di poco tempo, a correggere il tiro sui dazi auto. Dopo aver agitato il bastone del protezionismo a colpi di tariffe, ora arriva la ca ... 🔗informazione.it

“Trump vuole fare affari con Putin”: il retroscena di Seymour Hersh - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Dazi Usa, Trump vuole spingere partner a limitare rapporti con la Cina - L'amministrazione Trump intende utilizzare le trattative in corso sui Dazi per fare pressione sui partner commerciali degli Stati Uniti affinché limitino i ... 🔗msn.com