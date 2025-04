Gruppo Fs Trenitalia amplia il progetto di video-interpretariato Lis nelle stazioni italiane

Trenitalia, società del Gruppo Fs italiane, ha esteso il progetto di accessibilità dei servizi in vendita e assistenza per le persone sorde. L’iniziativa sperimentale e gratuita di video-interpretariato nella Lingua dei segni italiana (Lis), già disponibile in sei stazioni italiane, è stata ampliata ad ulteriori 17 stazioni, per un totale di 23 presidi su tutto il territorio nazionale. Il progetto, nato nel 2024 con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio e semplificare la comunicazione della clientela sorda segnante, una comunità composta nella sua totalità da oltre 40 mila persone e diffusa su tutto il territorio nazionale, è disponibile nelle stazioni di Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Roma Termini, Pescara, Lamezia Terme, Venezia Santa Lucia, Potenza, Trieste, Ancona, Termoli, Torino Porta Nuova, Bari Centrale, Cagliari, Palermo, Trento, Foligno, Aosta, Roma San Pietro, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. 🔗 Lettera43.it - Gruppo Fs, Trenitalia amplia il progetto di video-interpretariato Lis nelle stazioni italiane , società delFs, ha esteso ildi accessibilità dei servizi in vendita e assistenza per le persone sorde. L’iniziativa sperimentale e gratuita dinella Lingua dei segni italiana (Lis), già disponibile in sei, è statata ad ulteriori 17, per un totale di 23 presidi su tutto il territorio nazionale. Il, nato nel 2024 con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio e semplificare la comunicazione della clientela sorda segnante, una comunità composta nella sua totalità da oltre 40 mila persone e diffusa su tutto il territorio nazionale, è disponibiledi Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Roma Termini, Pescara, Lamezia Terme, Venezia Santa Lucia, Potenza, Trieste, Ancona, Termoli, Torino Porta Nuova, Bari Centrale, Cagliari, Palermo, Trento, Foligno, Aosta, Roma San Pietro, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. 🔗 Lettera43.it

