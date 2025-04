Maria Corleone 2 | il cast della seconda stagione della serie

Maria Corleone 2: il cast della seconda stagione della serie. Attori e personaggiQual è il cast di Maria Corleone 2? La nuova stagione vedrà Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi) alle prese con l'eredità mafiosa di suo padre, Don Luciano, con la quale tagliare i ponti sembra un'impresa impossibile. Nel cast ritroveremo Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella, Fortunato Cerlino. Qual è la location? La serie tv è ambientata tra la Sicilia e Milano, ma molte scene sono state girate a Focene lo scorso settembre.Dove eravamo rimastiAbbiamo visto il cast di Maria Corleone 2, ma dove eravamo rimasti al termine della prima stagione? Luca Spada e Maria Corleone riescono a salvare Giovannino e i due decidono di crescere insieme il bambino. Luca cancella il fascicolo di Maria, che, in cambio, gli rivela la data e il luogo della commissione per eleggere il nuovo capo dei capi.

Maria Corleone 2: anticipazioni, cast e trama della prima puntata - Torna in prima serata su Canale 5 una delle fiction più discusse degli ultimi anni. Dopo il successo della prima stagione, questa sera – martedì 29 aprile – debutta la seconda stagione di Maria Corleone, con otto episodi inediti destinati a infiammare la primavera Mediaset. La protagonista è sempre Rosa Diletta Rossi nei panni di Maria, una donna divisa tra l’amore, l’ambizione e il peso ingombrante del cognome che porta. 🔗tvzap.it

