Arrivano su Tivusat sei nuovi canali dedicati a padel esport e gaming

ROMA (ITALPRESS) – Dal 30 aprile, eCLUTCH debutta ufficialmente su Tivùsat. Grazie a una distribuzione ibrida che integra televisione lineare, canali FAST e Video on Demand (VOD), la piattaforma offre sei canali tematici dedicati a esports, gaming e padel: eCLUTCH LIVE con eventi e tornei in diretta, GINX TV con news e approfondimenti sul gaming, Gametoon con serie animate e competizioni, BIGG TV con documentari e contenuti dietro le quinte, esport24 con azione esports no-stop, padel Time TV, il primo canale interamente dedicato al padel. La piattaforma trasmetterà in esclusiva tornei di grande richiamo come la Fortnite Champion Series (FNCS), le gare di Trackmania esports, i campionati INIT eRacing, e le competizioni di League of Legends e Rocket League. Fiore all'occhiello dell'offerta, padel Time TV coprirà i principali eventi internazionali, tra cui la Hexagon Cup, la Pro padel League USA, la Reserve Cup e i tornei FIP in Francia e Asia, con match in diretta, approfondimenti tecnici e produzioni esclusive.

