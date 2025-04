Lorenzo Musetti che prova di forza! Battuto ancora Tsitsipas | vola agli ottavi a Madrid

prova di forza. Lorenzo Musetti replica quanto accaduto a Montecarlo e batte nuovamente Stefanos Tsitsipas (n.18 del ranking) col punteggio di 7-5 7-6 (3) in 1 ora e 56 minuti di gioco nel terzo turno del Masters1000 di Madrid (Spagna).Un match non bellissimo a causa sia del vento che delle condizioni particolari della terra rossa della Caja Magica: rimbalzo della palla altissimo, a mettere in difficoltà i due giocatori. Bravo Musetti a leggere la situazione, dopo una brutta partenza, forzando i tanti errori del greco. E così, il toscano rimane in corsa per il piazzamento in top-10 e negli ottavi di finale se la vedrà contro l'australiano Alex de Minaur.Nel primo set sembra di assistere allo stesso spartito del Principato. Musetti, contratto e poco convinto su uno schiaffo al volo, manda la palla fuori e subisce il break.

Lorenzo Musetti alla prova contro Tsitsipas dopo il caos Blackout a Madrid. Berrettini giocherà? - Luci accese sul torneo di Madrid. Vien da dirla così, dopo il gigantesco blackout che ha coinvolto la penisola iberica e parte della Francia. Una situazione senza precedenti in cui, inevitabilmente, è stato coinvolto l'evento alla Caja Magica. Stando alle ultime informazioni che arrivano dalla capitale iberica, la luce è tornata nella tarda serata di ieri e quindi ci dovrebbero essere le condizioni per procedere.

Lorenzo Musetti parte bene a Madrid: Etcheverry battuto di forza - Lorenzo Musetti esordisce con successo al Masters 1000 di Madrid. Il toscano supera per 7-6(3) 6-2, in un'ora e 46 minuti, l'argentino Tomas Martin Etcheverry, mostrando di aver smaltito tutti i problemi della finale di Montecarlo, una forma invidiabile e, a livello stilistico, anche un inedito smanicato. Attesa ora per l'avversario, che potrebbe essere di nuovo il greco Stefanos Tsitsipas, se Jan-Lennard Struff non avrà nulla in contrario (ma, va detto, il tedesco nella capitale spagnola ha trascorsi positivi, a partire dalla finale del 2023).

Lorenzo Musetti: "Sono in Argentina per riscattarmi dopo il 2023. Sinner? Ha una forza mentale sovrumana" - Lorenzo Musetti ha deciso: affrontare lo swing sudamericano ed esprimere il proprio miglior tennis sulla superficie da lui preferita, la terra rossa. Non una nuova esperienza per il carrarino, ricordando il 2023. Due anni i riscontri furono molto negativi, con un solo match vinto nei tre tornei a cui aveva preso parte. Un po' anche per questo motivo, il toscano ha deciso di affrontare questa trasferta, forte di quanto accaduto in passato e desideroso di fare risultati migliori: "Non era andata bene due anni fa e quindi voglio giocare bene qui in Argentina, sulla superficie dove riesco a ...

