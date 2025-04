Mattarella | Equità nei salari per i migranti

Mattarella: “Serve equità per i salari dei migranti, si rispetti la Carta. Caporalato fenomeno scandaloso” - “Il trattamento dei migranti – con salari che, secondo l’Oil, risultano inferiori di un quarto rispetto a quelli dei connazionali – se non con fenomeni scandalosi come il caporalato, va contrastato con fermezza. Il carattere della nostra società è a misura della dignità della persona che lavora, anche per rispettare l’articolo 36 della nostra Costituzione. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Latina l’azienda BSP Pharmaceuticals S. 🔗ilfattoquotidiano.it

Mattarella “Equità nei salari per i migranti, contrastare caporalato” - LATINA (ITALPRESS) – “La variabile territoriale incide direttamente sul lavoro. La carenza dei servizi nelle aree interne favorisce lo spopolamento e con esso il venir meno delle opportunità di utilizzo delle risorse e dei saperi di queste aree. Occorre porre argine a queste dinamiche, per non rischiare di provocare vuoti e fratture nel corpo unitario del Paese. A sopperire al calo demografico, non bastano le migrazioni dall’estero, tanto che – come ricordava il ministro Calderone – permane la circostanza che un lavoratore su due tra quelli cercati dalle imprese, permane tra quelli a ... 🔗unlimitednews.it

Mattarella: salari spesso insufficienti - 12.24 "Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia". Così il capo dello Stato a Latina, in occasione della Festa del lavoro. "Il lavoro non può consegnare alla morte, ma sia indice di sviluppo, motore di progresso, sia strumento per realizzarsi come persona. Nessuno deve sentirsi scartato o escluso", dice Mattarella, che definisce intollerabile l'indifferenza sulle morti sul lavoro. 🔗servizitelevideo.rai.it

