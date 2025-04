Rifiuti e bivacchi bonificata l' area del ponte Unità d' Italia al Saval

ponte Unità d'Italia al Saval. Erano segnalati Rifiuti e bivacchi sotto il ponte e lungo un sentiero adiacente la scarpata.

Degrado in via Puccini: "Bivacchi, risse e rifiuti tra parco e area camper. Servono telecamere" - Bottiglie di alcolici, lattine, rifiuti di cibo, sacchetti di spazzatura e mozziconi di sigarette sono sparsi ovunque, "rendendo impossibile la pulizia e la fruizione del parco da parte delle famiglie e dei bambini della scuola vicina. Ogni tanto si scatenano anche risse, che richiedono l’intervento di volanti della polizia, come accaduto poche settimane fa". I residenti della zona Musicisti, in particolare tra via Rossini e via Puccini, sono esasperati. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ex meccanotessile, dopo lo sgombero l’area è stata bonificata dai rifiuti - FIRENZE – Si sono concluse nei giorni scorsi le operazioni di bonifica dell’ex Meccanotessile, realizzate da Alia Multiutility. Dopo l’intervento del nucleo antidegrado della polizia municipale, che ha provveduto ad allontanare gli occupanti abusivi dell’area, sono scattate le operazioni di bonifica vera e propria. Nove operatori si sono occupati della selezione e del confezionamento dei rifiuti, insieme ai coordinatori e due addetti alla sanificazione, attivi su doppio turno. 🔗corrieretoscano.it

Parco regionale dei Castelli Romani. Sversamento illecito di rifiuti all’interno dell’area protetta. Arrivano le fototrappole - Cronache Cittadine (Luciana Vinci) – ARRIVANO le fototrappole. Si comincia con 50 fototrappole collocate nei siti naturali maggiormente colpiti dall’abbandono dei rifiuti. L'articolo Parco regionale dei Castelli Romani. Sversamento illecito di rifiuti all’interno dell’area protetta. Arrivano le fototrappole sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Bivacchi e rifiuti vicino al Mar. La fontana in balìa del degrado - Sacchetti dell’immondizia, bottiglie e cestini pieni nell’area del Museo d’arte di via di Roma. La perplessità dei cittadini: "Colpisce il fatto che un’area così importante sia ridotta in questo stato ... 🔗msn.com

"Bivacchi e sporcizia all’ex borsa merci" - Sporcizia, degrado, bicchieri di plastica e bottiglie di birra abbandonate sul suolo segnalati anche all’interno e all’esterno del campo della San Faustino all’indomani dell’inaugurazione ... 🔗msn.com

Matera, bonificata l’area dei Sassi sottostante il giardino di Sant’Agostino - MATERA - È stata bonificata nelle 24 ore successive alla segnalazione, l’area dei Sassi sottostante ... oggetto di un abbandono di rifiuti speciali nei giorni scorsi. Nel ponte del 2 giugno ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it