Spoleto Anarchici lanciano bombe carta contro il carcere | dura condanna del Sottosegretario Prisco

Anarchici si è radunato davanti alla casa circondariale di Spoleto dando vita a una manifestazione dai toni estremamente violenti. Utilizzando megafoni, i presenti hanno incitato i detenuti alla rivolta e lanciato bombe carta contro le mura del carcere, creando tensione e allarme.A condannare con fermezza l'accaduto è stato il Sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, che ha definito l'episodio "un attacco vergognoso a un presidio di legalità e giustizia". Prisco ha ribadito che quanto avvenuto "non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare" e ha sottolineato come azioni di questo tipo non possano essere tollerate: "Lo Stato non indietreggia", ha dichiarato.Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per individuare i responsabili del gesto.

Carcere Spoleto, Delmastro: “Manifestazione violenta degli anarchici” - Manifestazione davanti al carcere di Spoleto. “Un gruppo di anarchici ha inscenato una manifestazione violenta davanti alla Casa di Reclusione di Spoleto, con volti coperti, altoparlanti per incitare i detenuti e, al termine, persino il lancio di bombe carta contro il perimetro dell’istituto. Un episodio gravissimo che conferma la pericolosità di certe frange estremiste, decise a minare l’ordine pubblico e a sfidare lo Stato sul terreno della violenza. 🔗lapresse.it

