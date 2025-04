Mattarella a Latina | Il futuro del lavoro è già iniziato Segnali incoraggianti dall’occupazione

Al miglioramento della situazione occupazionale si affianca la questione, da affrontare, della inadeguatezza dei salari. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando a Latina la Festa del lavoro.«Il futuro del lavoro è già cominciato – ha esordito il capo dello Stato in visita alla Bsp Pharmaceuticals – Non è un caso che l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro, ndr) abbia posto, al centro del suo impegno nella Giornata del 28 aprile, il tema della intelligenza artificiale e della digitalizzazione, per porre in guardia dai rischi per le condizioni di lavoro, che si accompagnano alle grandi opportunità offerte».

Il capo dello Stato in vista del primo maggio: In Italia, «si registrano, in questo periodo, Segnali incoraggianti sui livelli di occupazione", tuttavia "permangono aspetti di preoccupazione sui livelli salariali, come segnalano i dati statistici e anche l'ultimo Rapporto mondiale 2024-2025 dell'Organizzazione internazionale del lavoro".

