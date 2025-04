Borsa | Milano chiude in deciso rialzo +11%

rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,09% a 37.874 punti. 🔗 Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,1%) Chiusura inper Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,09% a 37.874 punti. 🔗 Quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo a +2,08% - La Borsa di Milano chiude in forte rialzo, in linea con gli altri listini europei in scia alla la schiarita sui dazi e al maxi piano tedesco. Il Ftse Mib sale del 2,08% a 38.519 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in deciso calo, -1,53% - La Borsa di Milano ha chiuso la giornata in deciso calo seppure sopra i minimi toccati nel corso della seduta, quando è arrivata a perdere il 2%. L'indice Ftse Mib ha lasciato sul terreno l'1,53% a 38.622 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,31% - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,31% a 37.465 punti. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

La Borsa del 23 aprile, Milano chiude a +1,4% spinta dai conti di Stm - Donald Trump non ha più alcuna intenzione di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell, dopo le pesanti accuse dei giorni scorsi. Oggi Beghelli lascia Piazza Affari ... 🔗quifinanza.it