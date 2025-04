Cesare Cremonini pranzo al mare a Numana e a Castelfidardo improvvisa con la fisarmonica | Che meraviglia

Numana (Ancona), 29 aprile 2925 – Il cantautore bolognese Cesare Cremonini festeggia 25 anni di una carriera straordinaria. Sta per partire con il tour che incendierà i principali stadi italiani dal 15 giugno. Oggi però si è concesso un po’ di relax in Riviera del Conero. Fan in delirio quando hanno saputo che si trovava a pranzo a Numana, lungomare preso d’assalto. Si è diretto anche a Castelfidardo subito dopo per un motivo importante ed è stato proprio lui a comunicarlo in un video lanciato su Instagram: “Oggi sono nelle bellissime Marche a Castelfidardo, dagli amici di “Bb Accordions” con il maestro Salvatore Cauteruccio per ritirare la fisarmonica ufficiale di “Cremonini live 2025” – dice in diretta -. È un sogno quello di portare questo strumento incredibile, spesso sottovalutato, per suonarlo davanti al grande pubblico negli stadi di tutta Italia. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini, pranzo al mare a Numana e a Castelfidardo improvvisa con la fisarmonica: “Che meraviglia” (Ancona), 29 aprile 2925 – Il cantautore bolognesefesteggia 25 anni di una carriera straordinaria. Sta per partire con il tour che incendierà i principali stadi italiani dal 15 giugno. Oggi però si è concesso un po’ di relax in Riviera del Conero. Fan in delirio quando hanno saputo che si trovava a, lungopreso d’assalto. Si è diretto anche asubito dopo per un motivo importante ed è stato proprio lui a comunicarlo in un video lanciato su Instagram: “Oggi sono nelle bellissime Marche a, dagli amici di “Bb Accordions” con il maestro Salvatore Cauteruccio per ritirare laufficiale di “live 2025” – dice in diretta -. È un sogno quello di portare questo strumento incredibile, spesso sottovalutato, per suonarlo davanti al grande pubblico negli stadi di tutta Italia. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Cesare Cremonini, fisarmonica a Castelfidardo e pranzo di fronte al mare: «Le Marche sono bellissime» - CASTELFIDARDO - Cesare Cremoninie Marche, l'amore è ormai conclamato. Il cantante si è concesso l'ennesima giornata marchigiana ("le Marche sono bellissime"), questa... 🔗corriereadriatico.it

Martina Maggiore: «Cesare Cremonini mi tradiva, ho trovato le sue chat con altre donne. Quando è finita, ero annientata dal dolore. Mi ero annullata per amore» - La ex del cantante lo ha rivelato in un’intervista e all’interno del suo libro Ma che stupida ragazza, nel quale parla del dolore dopo la fine di quella storia: «Ci sono voluti due anni per uscirne, sono stata in terapia, ho viaggiato» 🔗vanityfair.it

Cesare Cremonini ed Elisa lanciano il nuovo singolo estivo "Nonostante tutto" - ''Sai che a volte la felicità ti viene a cercare'', cantano all'unisono Cesare Cremonini ed Elisa, mentre pompa la cassa ''atomica'' ed esplode l'estate nel loro nuovo singolo decisamente destinato a scalare le hits e candidarsi tra i tormentoni estivi. Il ''Nonostante tutto'' del titolo, che viene ripetuto ossessivamente da Elisa nel ritornello senza infingimenti, non nasconde la consapevolezza di un periodo non certo facile per il mondo, ma con l'estate alle porte la parola che risuona di più nel nuovo, ballabilissimo, singolo è ''felicità''. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cesare Cremonini, pranzo al mare a Numana e a Castelfidardo improvvisa con la fisarmonica: “Che meraviglia”; Cesare Cremonini, fisarmonica a Castelfidardo e pranzo di fronte al mare: «Le Marche sono bellissime»; Cesare Cremonini, fisarmonica a Castelfidardo e pranzo di fronte al mare: «Le Marche sono bellissime»; Cesare Cremonini nelle Marche per ritirare la fisarmonica ufficiale del tour 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cesare Cremonini, pranzo al mare a Numana e a Castelfidardo improvvisa con la fisarmonica: “Che meraviglia” - Un po’ di relax in Riviera del Conero per il cantautore bolognese: fan in delirio sul lungomare. Poi ritira la fisarmonica ufficiale di ‘Cremonini live 2025’ e duetta con il maestro Salvatore Cauteruc ... 🔗msn.com

Cesare Cremonini, fisarmonica a Castelfidardo e pranzo di fronte al mare: «Le Marche sono bellissime» - CASTELFIDARDO - Cesare Cremonini e le Marche, l'amore è ormai conclamato. Il cantante si è concesso l'ennesima giornata marchigiana («Le Marche sono bellissime»), questa volta a Castefidardo, dove ha ... 🔗msn.com

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, ritorno di fiamma in corso dopo la rottura? «Ragazze facili è dedicata a lei» - Ritorno di fiamma tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti? Insieme dal 2023 e separati a metà 2024, i due hanno sempre mantenuto la loro relazione lontana dagli occhi indiscreti ... 🔗msn.com