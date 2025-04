Narni Giochi della Gioventù | Oltre seicento studenti provenienti da tutta l’Umbria IL PROGRAMMA

Giochi della Gioventù’ tornano in tutta la penisola dopo un periodo di stop. Mercoledì 30 aprile è prevista la fase regionale presso il Campo Scuola Bertolini di Narni Scalo, con il coinvolgimento di Oltre seicento bambini e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado provenienti da tutta. 🔗 Ternitoday.it - Narni, Giochi della Gioventù: “Oltre seicento studenti provenienti da tutta l’Umbria”. IL PROGRAMMA I ‘’ tornano inla penisola dopo un periodo di stop. Mercoledì 30 aprile è prevista la fase regionale presso il Campo Scuola Bertolini diScalo, con il coinvolgimento dibambini e ragazzi delle scuole secondarie di primo gradoda. 🔗 Ternitoday.it

Giochi della Gioventù: dal 29 aprile oltre 100mila studenti in gara in tutta Italia - Ripartono ufficialmente i Giochi della Gioventù, con 110 eventi sportivi previsti in tutta Italia a partire dal 29 aprile. L’iniziativa, rivolta agli studenti di quarta e quinta delle scuole primarie e a quelli delle scuole secondarie di primo grado, coinvolgerà oltre 100mila partecipanti nelle fasi provinciali e regionali. Il progetto è promosso dai Ministeri dell’Istruzione, […] The post Giochi della Gioventù: dal 29 aprile oltre 100mila studenti in gara in tutta Italia first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

GIOCHI DELLA GIOVENTÙ, 110 APPUNTAMENTI PER OLTRE 100 MILA STUDENTI - Centodieci eventi di sport, in tutta Italia, per festeggiare il ritorno dei Giochi della Gioventù. In concomitanza con l’approvazione della legge, saranno oltre centomila gli studenti delle classi quarte e quinte della scuole primarie e secondarie di I grado che, per quest’anno, parteciperanno alle fasi provinciali e regionali dell’iniziativa promossa in sinergia dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, dal Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, ... 🔗liberoquotidiano.it

