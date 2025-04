Firenze al via ‘Elogio dell’Umano’ con Serena Dandini e Gianrico Carofiglio

Firenze, 29 aprile 2025 – Tre parole chiave per un mondo più giusto e più umano: gentilezza, scienza, politica. Sono queste le protagoniste di "Elogio dell'Umano", iniziativa promossa da Cesvot e Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, in collaborazione con Lo Stanzone delle Apparizioni che animerà Firenze con voci autorevoli, pensiero critico e visioni costruttive per il futuro con tre appuntamenti. Primo appuntamento il 5 maggio nel Loggiato di Palazzo Strozzi con "Elogio della gentilezza". Sull' importanza della gentilezza e dell'altruismo come atti di responsabilità e fondamenti di una società solidale interverrà lo scrittore Gianrico Carofiglio in dialogo con Serena Dandini. Si prosegue il 14 maggio presso la Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux con "L'uomo e la sfida dell'intelligenza artificiale", un confronto tra Padre Paolo Benanti, teologo e membro del Comitato Onu sull'intelligenza artificiale, e Andrea Simoncini, costituzionalista, su etica, tecnologia e sostenibilità sociale.

