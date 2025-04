Gelato Galatine tre gusti per l’estate 2025

gusti Fiordilatte con gocce di cioccolato bianco, Stracciatella con scaglie di cioccolato fondente e Fragola con gustose fragolineIl Gelato continua a essere una passione irrinunciabile per gli italiani: nel 2024, infatti, l’82% dei consumatori nel nostro Paese consuma Gelato frequentemente, almeno una volta alla settimana. In questo contesto di crescente e costante apprezzamento, Tonitto 1939, azienda leader in Italia per il sorbetto, per il Gelato senza zuccheri aggiunti e per i gelati “speciali”, in collaborazione con Sperlari, ha realizzato i nuovi Gelati Galatine, una gamma che richiama la celebre tavoletta al latte che rappresenta un’evoluzione fedele dello storico brand.Ispirato a una delle caramelle più amate dagli italiani fin dal 1956, il Gelato ne conserva lo spirito autentico e la qualità. 🔗 Lopinionista.it - Gelato Galatine, tre gusti per l’estate 2025 Disponibili neiFiordilatte con gocce di cioccolato bianco, Stracciatella con scaglie di cioccolato fondente e Fragola con gustose fragolineIlcontinua a essere una passione irrinunciabile per gli italiani: nel 2024, infatti, l’82% dei consumatori nel nostro Paese consumafrequentemente, almeno una volta alla settimana. In questo contesto di crescente e costante apprezzamento, Tonitto 1939, azienda leader in Italia per il sorbetto, per ilsenza zuccheri aggiunti e per i gelati “speciali”, in collaborazione con Sperlari, ha realizzato i nuovi Gelati, una gamma che richiama la celebre tavoletta al latte che rappresenta un’evoluzione fedele dello storico brand.Ispirato a una delle caramelle più amate dagli italiani fin dal 1956, ilne conserva lo spirito autentico e la qualità. 🔗 Lopinionista.it

