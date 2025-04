Intesa Sanpaolo Messina confermato ceo | Banca leader in Europa

Intesa Sanpaolo conferma nel ruolo di Ceo Carlo Messina che parla di “massimo impegno” e di “Banca leader in Europa”.“Da quando sono consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo la lungimiranza dei nostri azionisti stabili – penso in particolare alle Fondazioni – ci ha consentito di costruire piani di lungo periodo e di andare oltre gli obiettivi fissati, anche in contesti di grande complessità come l’emergenza da Coronavirus e i conflitti insorti ai confini d’Europa e in Medio-Oriente – dice Messina – oggi intendo rinnovare il mio massimo impegno nel guidare il nostro Gruppo nell’interesse di tutti gli stakeholder, gli azionisti, i clienti, le nostre persone e i territori, in un momento di forte discontinuità del panorama Bancario italiano e in un contesto internazionale in rapida trasformazione“. 🔗 Lapresse.it - Intesa Sanpaolo, Messina confermato ceo: “Banca leader in Europa” conferma nel ruolo di Ceo Carloche parla di “massimo impegno” e di “in”.“Da quando sono consigliere delegato e ceo dila lungimiranza dei nostri azionisti stabili – penso in particolare alle Fondazioni – ci ha consentito di costruire piani di lungo periodo e di andare oltre gli obiettivi fissati, anche in contesti di grande complessità come l’emergenza da Coronavirus e i conflitti insorti ai confini d’e in Medio-Oriente – dice– oggi intendo rinnovare il mio massimo impegno nel guidare il nostro Gruppo nell’interesse di tutti gli stakeholder, gli azionisti, i clienti, le nostre persone e i territori, in un momento di forte discontinuità del panoramario italiano e in un contesto internazionale in rapida trasformazione“. 🔗 Lapresse.it

Intesa Sanpaolo: rinnovato il consiglio di amministrazione, confermati Gros-Pietro e Messina - Le fondazioni bancarie azioniste di Intesa Sanpaolo (Compagnia di San Paolo, Cariplo, Cr Firenze, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio in Bologna e Cassa di Risparmio di Cuneo) hanno presentato la lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione della banca. Confermati Gian Maria Gros-Pietro quale presidente e Carlo Messina come profilo ideale per consigliere delegato e ceo. 🔗quotidiano.net

Messina (Intesa Sanpaolo): "La nostra Banca è garante di stabilità, investiamo sui giovani e tuteliamo il risparmio degli italiani" - L'intervento di Carlo Messina (Amministratore Delegato Intesa Sanpaolo): "Con 1,4 trilioni di euro gestiti delle famiglie italiane, siamo un punto di riferimento per il risparmio e la sicurezza del Paese" Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, in occasione della present 🔗ilgiornaleditalia.it

Intesa Sanpaolo, approvato il bilancio 2024 e rinnovato il Cda. Confermati Messina e Gros-Pietro - L’assemblea dei soci di Intesa Sanpaolo ha approvato il bilancio del 2024 con il 99,3% del capitale rappresentato, che al momento del voto era pari al 61,03% del capitale sociale. I soci hanno inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da 19 membri per il prossimo triennio: Gian Maria Gros-Pietro, Paola Tagliavini, Carlo Messina, Maria Angela Zappia, Franco Ceruti, Paolo Maria Vittorio Grandi, Luciano Nebbia, Liana Logiurato, Petro Previtali, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Anna Gatti, Guido Celona, Mariarosaria Taddeo, Fabrizio Mosca, Mariella ... 🔗ildenaro.it

