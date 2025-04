Latinatoday.it - 10eLotto: gioca due euro e ne vince 50mila

La dea bendata torna a far visita alla provincia di Latina dove sono stati vinti. E’ accaduto a Minturno in occasione del concorso di lunedì 28 aprile del. Come riporta Agipronews, latante, un “9” Oro, è stata realizzata in un punto vendita di via Luigi. 🔗 Latinatoday.it