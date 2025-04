VIDEO Avellino festa promozione con… proposta di matrimonio! Enrici stupisce la compagna

Avellino Patrick Enrici fa la proposta di matrimonio alla fidanzata Elena al termine di Avellino-Altamura 🔗 Golssip.it - VIDEO / Avellino, festa promozione con… proposta di matrimonio! Enrici stupisce la compagna Il difensore dell’Patrickfa ladialla fidanzata Elena al termine di-Altamura 🔗 Golssip.it

Avellino in festa, il ricordo di Nargi: "Questa promozione è anche tua, è di tutti noi" - Avellino si veste di verde e si lascia travolgere da un entusiasmo che mancava da troppo tempo. Tra cori, bandiere e abbracci, la promozione in Serie B ha ridato fiato all’orgoglio di una comunità che nel calcio ha sempre trovato un potente elemento di identità. Un sentimento che la sindaca Laura... 🔗avellinotoday.it

VIDEO / Berardi, festa-promozione con il figlio: il video postato sui social - Mimmo Berardi festeggia il ritorno del Sassuolo in Serie A guardando i neroverdi a casa con suo figlio: guarda il video Guarda il video postato da Berardi sui social 🔗golssip.it

VIDEO/ Festa Avellino in B, bufera sulla “denuncia” di Borrelli - Tempo di lettura: 2 minuti Un video pubblicato sui canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli dei festeggiamenti per la promozione dell’Avellino calcio in Serie B scatena una pioggia di reazioni, negative per il rappresentante istituzionale. Le immagini diffuse, senza nessuna frase di commento come pure in genere è abituato l’onorevole Borrelli, ritraggono dei ragazzi che durante cori e salti, con fumogeni alla mano, certamente un pò sopra le righe, cadono da un tavolino, per fortuna per i due senza conseguenze. 🔗anteprima24.it

Avellino, gli auguri di Lucia Fortini dopo la promozione: «Forza lupi» - L'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini fa gli auguri all'Avellino con una foto aere sul suo profilo Fb. «Diciamo che non è certo un segreto quanto il mio ... 🔗msn.com

Avellino, la festa dei tifosi per la promozione in serie B - Dopo 7 anni i lupi tornano nella seconda serie del calcio italiano. I tifosi: "Questa è la nazionale dell'Irpinia" ... 🔗rainews.it

Avellino: «Festa promozione in B, divertiamoci in sicurezza» - «Lavoriamo per garantire che la festa per la promozione dell'Avellino resti tale, senza incidenti o atti di teppismo». Così il Questore, Pasquale Picone, alla vigilia del ... 🔗ilmattino.it