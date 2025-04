Sentenza Santo Romano la mamma di Pio Maimone | “Dateli a noi ci facciamo giustizia da soli”

Santo Romano ha scatenato polemiche perché ritenuta troppo lieve da parenti e amici; tra loro anche le mamme di Francesco Pio Maimone e Simone Frascogna. 🔗 La condanna all'assassino diha scatenato polemiche perché ritenuta troppo lieve da parenti e amici; tra loro anche le mamme di Francesco Pioe Simone Frascogna. 🔗 Fanpage.it

Processo per l’omicidio di Santo Romano, la mamma: “Il suo assassino oggi non ha nemmeno alzato lo sguardo” - Inizia il processo per l'omicidio del 19enne, ucciso a novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio. La fidanzata porta la scarpa del ragazzo: "Non riesco a separarmene"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Omicidio Santo Romano, il processo: la sentenza rinviata al 29 aprile - È stata rinviata al 29 aprile, presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, l'udienza per la discussione relativa all'omicidio di Santo Romano, il 19enne morto nella notte tra... 🔗ilmattino.it

Omicidio Santo Romano, il killer minorenne condannato a 18 anni e otto mesi. La mamma della vittima: «La giustizia ha fallito, uno schifo» - Diciotto anni e otto mesi di reclusione. È la sentenza emessa nei confronti del minorenne che, nella notte tra l’1 e il 2 novembre dello scorso anno, ha ucciso con un colpo di pistola il 19enne Santo Romano a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni del capoluogo campano all’esito del processo che si è concluso con la modalità del rito abbreviato. 🔗open.online

Sentenza Santo Romano, mamma Mena: "È uno schifo" - In collegamento da Napoli Mena De Mare, mamma di Santo Romano.