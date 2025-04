Chiara Ferragni azionista di maggioranza è crisi con i soci | chi è Pasquale Morgese

Chiara Ferragni si libera dalla stretta dei soci e prende il controllo del suo impero, per provare a rinascere dalle ceneri del Pandoro-gate. L’influencer e imprenditrice ha annunciato sui social di essere diventata per la prima volta azionista di maggioranza della Fenice, la società a cui fanno capo tutti i suoi brand, di cui detiene da oggi una quota del 99,8%.Una decisione radicale, figlia dell’aumento di capitale sostenuto quasi interamente da Ferragni per salvare la società e che ha visto il disimpegno totale dei due soci, Paolo Barletta e Pasquale Morgese.Chiara Ferragni azionista di maggioranzaChiara Ferragni ha comunicato la svolta sui suoi profili Instagram con un post dal titolo “To new starts and to whatever they might be”, ai nuovi inizi e a qualunque cosa possa essere, in cui ha pubblicato il messaggio ricevuto su Whatsapp verosimilmente dal suo legale. 🔗 Quifinanza.it - Chiara Ferragni azionista di maggioranza, è crisi con i soci: chi è Pasquale Morgese si libera dalla stretta deie prende il controllo del suo impero, per provare a rinascere dalle ceneri del Pandoro-gate. L’influencer e imprenditrice ha annunciato suial di essere diventata per la prima voltadidella Fenice, laetà a cui fanno capo tutti i suoi brand, di cui detiene da oggi una quota del 99,8%.Una decisione radicale, figlia dell’aumento di capitale sostenuto quasi interamente daper salvare laetà e che ha visto il disimpegno totale dei due, Paolo Barletta ediha comunicato la svolta sui suoi profili Instagram con un post dal titolo “To new starts and to whatever they might be”, ai nuovi inizi e a qualunque cosa possa essere, in cui ha pubblicato il messaggio ricevuto su Whatsapp verosimilmente dal suo legale. 🔗 Quifinanza.it

