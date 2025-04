Entriamo a Hebron la città-prigione mentre i caccia volano verso Gaza A Masafer Yatta incontriamo Basel Adra

Hebron. Durante il mandato britannico (fra il 1920 e il 1948), questa era la strada residenziale più ambita dalle famiglie ricche, le uniche a potersi permettere di comprare casa qui. È proprio ciò che racconta Suad Amiry in Golda ha dormito qui: nel 1948 gli inglesi, partendo da Israele, "lasciarono due popoli in lotta: l'uno con tutto, l'altro con niente". Inestimabile è per le famiglie palestinesi la perdita dei muri delle proprie case, muri che contengono ancora anime, memorie, affetti. Oggi ai vecchi proprietari di quei palazzi e di quei giardini è proibito avvicinarsi.Anche se ci troviamo a pochissimi minuti dal centro di Hebron, siamo dovuti salire in alto facendo il giro della collina, a causa delle tante vie di accesso dirette negate alle persone.

Materazzi sistema Cassano mentre sminuisce Bastoni e Barella: "Adesso ti faccio io una domanda" - Tra Antonio Cassano e Marco Materazzi c'è stato un acceso confronto a "Viva el Futbol" sull'attuale forza dell'Inter di Inzaghi con il discorso che è finito su due giocatori chiave del tecnico, Barella e Bastoni. Criticati da Fantantonio e su cui l'ex difensore ha risposto "alla Matrix"

Man City negato dai gemelli di Holmgaard mentre Villa si scontra in WSL - Sito inglese: Nick Cushing ha ridotto una "opportunità persa" per il Manchester City, poiché sono stati tenuti a un pareggio per 1-1 da Everton nella Super League femminile. Dopo il terzo posto, il Manchester United ha potuto disegnare solo 0-0 con West Ham sabato, City ha avuto l'opportunità di spostarsi entro cinque punti dai loro rivali con tre partite rimanenti. La parte di Cushing è apparsa sulla rotta per farlo quando Kerstin Casparij li ha raggruppati in vantaggio di 13 ° minuto.

Milano, malore mentre fa clownterapia: volontario 26enne muore al Niguarda - È morto nei giorni scorsi per un malore all'ospedale Niguarda di Milano, poco dopo aver finito di esibirsi come clown per i piccoli pazienti del nosocomio milanese. Filippo Bonacchi, 26 anni, originario di Pistoia "è mancato all'improvviso gettando i suoi ex-compagni di Corso Danza Contemporanea Paolo Grassi e i suoi docenti nello sconforto", scrive su Facebook la coordinatrice della Civica scuola di Teatro Marinella Guatterini.

