Travolta dalle polemiche per il selfie con il Papa | la vip italiana rompe il silenzio sul gesto controverso

italiana è finita al centro di una bufera mediatica dopo aver condiviso una foto controversa sui social media. Consapevole dell’errore commesso, ha sentito la necessità di dire la sua cercando di calmare le acque. La sua occasione è arrivata durante l’ospitata nel salotto di Caterina Balivo durante l’ultima puntata di “La Volta Buona”. Ecco cosa ha rivelato. (.)Leggi anche: Brutta notizia per Ilary Blasi al risveglio: che succedeLeggi anche: Concerto Primo Maggio 2025: tutti i cantanti, gli orari e la diretta tv“La volta buona”, la vip italiana rompe il silenzioDurante un’ospitata televisiva nel programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, l’attrice ha espresso il desiderio di chiarire ulteriormente la vicenda. Ha ribadito più volte la sua colpa per aver pubblicato l’immagine di Papa Francesco nella bara, un gesto che ha generato forti polemiche. 🔗 Tvzap.it - Travolta dalle polemiche per il selfie con il Papa: la vip italiana rompe il silenzio sul gesto controverso News tv. La nota celebrityè finita al centro di una bufera mediatica dopo aver condiviso una foto controversa sui social media. Consapevole dell’errore commesso, ha sentito la necessità di dire la sua cercando di calmare le acque. La sua occasione è arrivata durante l’ospitata nel salotto di Caterina Balivo durante l’ultima puntata di “La Volta Buona”. Ecco cosa ha rivelato. (.)Leggi anche: Brutta notizia per Ilary Blasi al risveglio: che succedeLeggi anche: Concerto Primo Maggio 2025: tutti i cantanti, gli orari e la diretta tv“La volta buona”, la vipilDurante un’ospitata televisiva nel programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, l’attrice ha espresso il desiderio di chiarire ulteriormente la vicenda. Ha ribadito più volte la sua colpa per aver pubblicato l’immagine diFrancesco nella bara, unche ha generato forti. 🔗 Tvzap.it

Ne parlano su altre fonti

“Chiedo scusa a papa Francesco”. La vip italiana si pente dopo il gesto choc, travolta dalle polemiche - Un’ospite televisiva si ritrova al centro di un ciclone mediatico dopo aver condiviso sui social una foto destinata a suscitare scalpore. Consapevole dell’errore commesso, ha scelto di chiedere pubblicamente perdono, rivolgendosi con rispetto al Santo Padre, il primo destinatario delle sue scuse. La protagonista ha riconosciuto il suo passo falso. Nonostante la sua inesperienza sui social, assicura che le sue intenzioni erano ben diverse da come sono state percepite. 🔗thesocialpost.it

Calenda promuove Meloni e umilia Renzi: “Fa polemiche di serie D, s’è vantato di un selfie con Macron…” - Parole gentili con Giorgia Meloni, cianuro per Matteo Renzi. Il leader di Azione, Carlo Calenda, in un’intervista al “Foglio-Inserto” promuove la presidente del Consiglio per il ruolo discreto ma efficace svolto nei giorni del funerale di Papa Francesco e per favorire il vertice tra Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro. “Giorgia Meloni ha fatto la padrona di casa, non ha dato adito a polemiche, si è comportata dignitosamente. 🔗secoloditalia.it

Sanremo 2025, Achille Lauro chi è: rapporto col papà, presunto flirt con Ferragni e polemiche - (Adnkronos) – Achille Lauro è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Incoscienti giovani’. Questa è per il cantautore la quarta partecipazione, a distanza di tre anni dall’ultima volta. Al secolo Lauro De Marinis, ma conosciuto come Achille Lauro, suo nome d’arte. […] 🔗periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nathalie Caldonazzo: «Chiedo scusa per la foto del feretro di papa Francesco»; Mira Awad non è palestinese ma israeliana? Polemiche su Sanremo 2025, la frecciata di Ghali alla Rai; Selfie Meloni - Novák, amica e alleata: chi è l'ex presidente ungherese travolta dallo scandalo pedofilia; Travolta dalle polemiche per il selfie con il Papa: la vip italiana rompe il silenzio sul gesto controverso. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, selfie con la salma: è polemica. Cosa sta succedendo - Polemica per i selfie di alcuni turisti con la salma di Papa Francesco condivisi sui social. Il parere di Alessandro Ricci, Consigliere Ordine psicologi Lazio e professore ... 🔗msn.com

Selfie ai funerali del Papa, gli esperti: «Voler dire "io c'ero" è segno di povertà intellettuale. Al Bano assente? Ha fatto bene» - Farsi un selfie ad un funerale, o nei pressi di una tomba, non è esattamente il gesto migliore che si possa fare: la sacralità del momento, chiunque sia il deceduto, non ... 🔗msn.com

Flavio Briatore contro il Vaticano (e non solo): "Selfie ai funerali del papa? Indecenti, sembrava di stare al circo" - L'imprenditore ha duramente criticato il permesso che è stato dato alle persone di scattare foto con le esequie del Santo Padre ... 🔗today.it