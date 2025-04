Incontro Trump-Zelensky Macron si giustifica | La terza sedia? Per l' interprete

Ilgiornale.it - Incontro Trump-Zelensky, Macron si giustifica: "La terza sedia? Per l'interprete" Il presidente francese ha dato la sua versione riguardo a quanto accaduto in Vaticano durante i funerali del papa, nel tentativo di nascondere l'umiliazione che ha fatto il giro del mondo 🔗 Ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Incontro Macron-Zelensky, i MEME virali: dall'abbraccio ravvicinato tra i due leader fino al ballo di coppia all'Eliseo - GALLERY - Boom di meme sui leader francese e ucraino e la loro "relazione" sempre più ravvicinata Zelensky sarà a cena da Macron nella sera di mercoledì per un incontro previo al summit dei "volenterosi" previsto nella giornata di domani a Parigi. La notizia del 'summit privato' franco-ucraino ha già f 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, incontro Trump-Macron alla Casa Bianca. Il presidente francese: «Pronti a inviare truppe per far rispettare la pace». La Lega: «Nessun soldato italiano a Kiev» - Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo francese Emmanuel Macron per un incontro dedicato alla risoluzione della guerra in Ucraina. Il vertice «con Macron è stato un passo avanti verso la pace in Ucraina», ha detto il tycoon durante la conferenza stampa alla Casa Bianca. Ma Kiev – per l’inquilino dell’Eliseo – deve «essere coinvolta nei colloqui», ha precisato Macron. 🔗open.online

Ucraina, Macron dopo vertice di Parigi: “Pace forte e duratura”. A Riad incontro Rubio-Lavrov - Si è concluso ieri sera il vertice informale sull’Ucraina convocato a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron a cui hanno preso parte i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca, oltre al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e al segretario generale della Nato, Mark Rutte. Se i leader si sono trovati d’accordo sull’aumento della spesa militare di Bruxelles, alcuni paesi come Spagna e Germania, hanno frenato sull’ipotesi di un invio di truppe di interposizione. 🔗lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incontro Trump-Zelensky, Macron si giustifica: La terza sedia? Per l'interprete; Zelensky umiliato da Trump: “Non mi devo scusare”. Rubio: “Ci ha fatto perdere tempo”; Ucraina-Russia, news del 28 febbraio. Lite Trump- Zelensky. Europa tutta con Kiev. Meloni: “Serve vertice immediato”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incontro Trump-Zelensky, Macron si giustifica: "La terza sedia? Per l'interprete" - Il presidente francese ha dato la sua versione riguardo a quanto accaduto in Vaticano durante i funerali del papa, nel tentativo di nascondere l'umiliazione che ha fatto il giro del mondo ... 🔗msn.com

Macron, svela tutto sul mistero della terza sedia all’incontro Trump-Zelensky in Vaticano - L'incontro in Vaticano tra Trump e Zelensky e il curioso momento controverso con Macron. Il leader francese ha fatto chiarezza. 🔗msn.com

Trump-Zelensky, il mistero della terza sedia sparita a San Pietro: a chi era destinata? Il saluto a Macron e Starmer prima dell'incontro - Trump e Zelensky, due mesi dopo il burrascoso incontro allo studio ovale, si sono ritrovati faccia a faccia tra le navate della Basilica di San Pietro, poco prima dell'inizio dei funerali ... 🔗msn.com