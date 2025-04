San Raffaele dal 16 maggio le Rsa di Troia e San Nicandro passano all’Asl | al via la firma dei contratti

Troia e San Nicandro Garganico, che passeranno sotto la gestione pubblica della Asl Foggia. In questi giorni, l’Azienda Sanitaria Locale sta convocando i professionisti delle due Rsa per. 🔗 Foggiatoday.it - San Raffaele, dal 16 maggio le Rsa di Troia e San Nicandro passano all’Asl: al via la firma dei contratti Prende ufficialmente il via il processo di assunzione del personale delle Residenze Sanitarie Assistenziali die SanGarganico, che passeranno sotto la gestione pubblica della Asl Foggia. In questi giorni, l’Azienda Sanitaria Locale sta convocando i professionisti delle due Rsa per. 🔗 Foggiatoday.it

San Patrizio 2025, a Pittsburgh tetto crolla durante festa universitaria: 16 feriti - Sedici studenti sono rimasti feriti (tre dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) dopo il crollo del tetto di un portico durante una festa universitaria in occasione della festività di San Patrizio a Pittsburgh (Usa). Il tetto è collassato a causa del peso delle oltre trenta persone che ci si erano sedute sopra, finendo in strada e scatenando il caos. I presenti alla festa erano in gran parte studenti dell’università di Pittsburgh, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del crollo. 🔗lapresse.it

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 14 al 16 febbraio e per San Valentino: tutti gli eventi - Cosa fare (anche gratis) a Milano per San Valentino? La festa degli innamorati è dietro l'angolo, e promette un weekend pieno di emozioni anche per chi è in cerca dell'amore. Il Mercato Centrale celebra la festa degli innamorati con una speciale promozione: dalle 17.30 e fino alla chiusura... 🔗milanotoday.it

Nella Basilica di San Francesco mercoledì 16 aprile alle 20:30 il concerto di Pasqua della Stagione concertistica aretina - Arezzo, 11 apriel 2025 – La Basilica di San Francesco ad Arezzo diventa un palcoscenico speciale in occasione del Concerto di Pasqua della Stagione Concertistica Aretina: appuntamento mercoledì 16 aprile alle ore 20:30 con protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, in un programma che accosta due capolavori assoluti del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 49 “La Passione” di Franz Joseph Haydn e la Sinfonia n. 🔗lanazione.it

Salute, Guidotti (Irccs San Raffaele): “Sostegno alla ricerca porta grandi successi” - (Adnkronos) – "La Cell Factory in costruzione presso l'ospedale San Raffaele di Milano è una struttura che permetterà la produzione di terapie avanzate, come le terapie cellulari e quelle geniche, il ... 🔗sardegnareporter.it

Potenziamento dei collegamenti pubblici per il San Raffaele: dal 5 maggio attiva la nuova linea 928 - docenti e studenti dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Segrate, che quotidianamente si affidano alla linea di autobus 925 per raggiungere il polo ospedaliero e universitario. La nuova linea ... 🔗primalamartesana.it