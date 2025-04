Il campo da tennis nel cuore di piazza del Popolo Via agli Internazionali con le pre qualificazioni

tennis. Questa la mission dell’arena inaugurata oggi a piazza del Popolo nella prima giornata dell’82esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia che terminerà domenica 18 maggio. Il campo già allestito l’anno scorso ospiterà gli. 🔗 Romatoday.it - Il campo da tennis nel cuore di piazza del Popolo. Via agli Internazionali con le pre qualificazioni Unire lo sport con la città e avvicinare le persone al. Questa la mission dell’arena inaugurata oggi adelnella prima giornata dell’82esima edizione degliBNL d’Italia che terminerà domenica 18 maggio. Ilgià allestito l’anno scorso ospiterà gli. 🔗 Romatoday.it

