Fa inversione con lo scooter lungo la Pontina e finisce per essere travolto da un furgone Grave un 66enne

lungo la strada statale Pontina, precisamente al chilometro 74,5, nei pressi dello svincolo per Borgo Isonzo. Un bracciante agricolo di nazionalità indiana è stato Gravemente ferito dopo essere stato travolto da un autocarro. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla Polizia Stradale, che ha effettuato i necessari rilievi.La causa dell'incidente: una manovra vietataSecondo le prime ricostruzioni, l'incidente è stato causato da una manovra vietata effettuata dal conducente del motorino Piaggio Liberty. L'uomo, un 66enne, avrebbe effettuato un'inversione di marcia nel punto in cui termina lo spartitraffico, per guadagnare tempo. Questa manovra rischiosa ha portato il ciclomotore direttamente sulla corsia opposta, e causando l'impatto con l'autocarro Iveco, che proveniva dalla direzione sud.

