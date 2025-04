Meloni e Erdogan tengono lontani i giornalisti | in pochissimi al punto stampa e niente domande

Meloni ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e dopo un vertice ha annunciato numerosi accordi tra i due Paesi, ma i giornalisti non hanno potuto fare domande. Solo dieci cronisti italiani e dieci turchi hanno potuto assistere alle dichiarazioni congiunte.

Italia-Turchia, Erdogan incontrerà Meloni il 29 aprile - ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà in Italia il 29 aprile per incontrare la premier Giorgia Meloni e partecipare al forum imprenditoriale. Lo ha annunciato il Consiglio per le relazioni economiche estere turco (Deik), citato dal quotidiano Daily Sabah. Erdogan e Meloni presiederanno il quarto vertice intergovernativo Turchia-Italia e parteciperanno al Forum Imprenditoriale Italia-Turchia a Roma lo stesso giorno, ha dichiarato il Deik. 🔗unlimitednews.it

Oggi Erdogan in Italia da Meloni - Oggi alle 9:00 la premier Meloni accoglie il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per il IV vertice Italia-Turchia, volto all’incremento della cooperazione tra i due paesi. Parallelamente al vertice governativo, […] The post Oggi Erdogan in Italia da Meloni first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Italia-Turchia, vertice a Roma: Meloni ed Erdogan rafforzano l’asse economico e militare - Si accendono i riflettori su Villa Doria Pamphili, dove martedì 29 aprile il presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglierà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per il IV Vertice Italia-Turchia. Palazzo Chigi conferma l’appuntamento alle 11:30, in un evento che promette di cementare i legami tra Roma e Ankara, con un’agenda fitta che spazia dall’economia alla difesa. Sempre martedì 29 aprile, ma alle alle 15, all’Hotel Parco dei Principi, si terrà il Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Turchia, a cui parteciperà la stessa premier. 🔗ilfogliettone.it

