Sulla mancata gratuità dei parcheggi ospedalieri ennesimo voltafaccia del Pd

Ilpiacenza.it - «Sulla mancata gratuità dei parcheggi ospedalieri ennesimo voltafaccia del Pd» «Non bastavano i forti aumenti decisi proprio nel settore sanitario, non bastavano i superticket addirittura sulle prescrizioni mediche, ora si vuole far pagare (salato) il solo avvicinarsi ai plessi medici». Con queste parole il consigliere e vicepresidente dell’assemblea legislativa Giancarlo. 🔗 Ilpiacenza.it

Su questo argomento da altre fonti

Assisi, navetta gratuita e parcheggi straordinari per i ponti di primavera e Pasqua 2025 - In occasione del weekend di Pasqua e dei ponti di primavera 2025, il Comune di Assisi ha predisposto aree straordinarie di sosta con servizio navetta gratuito verso il centro storico, per agevolare l’afflusso di turisti e visitatori e prevenire disagi alla circolazione cittadina. I parcheggi straordinari sono attivi a Santa Maria degli Angeli, in prossimità del Teatro Lyrick, con orario continuato dalle 10 alle 20. 🔗laprimapagina.it

Detenuto pestato in carcere a Reggio, il giudice: “Non fu tortura perché non ci fu violenza gratuita - Le motivazioni dell'esclusione del reato nella condanna ai dieci agenti di polizia penitenziaria che il 3 aprile 2023 incappucciarono, denudarono e picchiarono un giovane carcerato 🔗repubblica.it

"Porto, è mancata la trasparenza" - "Come ampiamente previsto è stata vinta da Grimaldi l’asta bandita dall’Autorità Portuale per vendere l’unico terminal che era interamente di proprietà pubblica nel porto di Ravenna: il terminal traghetti". Su questo tema interviene Marisa Iannucci, candidata Sindaca per Ravenna in Comune, Pci, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. "Nessuna risposta è nel frattempo intervenuta dal Comune e, in particolare, dall’assessora Annagiulia Randi, interpellata da Ravenna in Comune con una lettera aperta e a cui era stata rivolta la seguente domanda: "perché verrà venduto un prezioso ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

«Sulla mancata gratuità dei parcheggi ospedalieri ennesimo voltafaccia del Pd»; Parcheggi gratis all’ospedale. Il consiglio comunale boccia la proposta dei cittadini; Ritorno al San Camillo. Migliora la situazione del parcheggio ma non tutto è risolto. Ecco cosa resta da fare; Ospedale Civico, sindacati infuriati: Parcheggio vuoto ma ancora vietato ai dipendenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online