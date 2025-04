Milan il mistero Origi | stipendio da 4 milioni per un fantasma

Milan, Origi che fine ha fatto? Il super contratto, le incomprensioni e la possibile risoluzioneLa situazione di Divock Origi al Milan è sempre più incomprensibile. Il belga, che percepisce uno stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, è diventato un vero e proprio caso, con il suo futuro sempre più lontano da Milanello. Dopo aver rifiutato di essere ceduto alla seconda squadra a inizio stagione, Origi si è allenato da solo, spostandosi tra Firenze e Roma. Il contratto in scadenza nel 2026, senza alcun acquirente, porta a pensare che la risoluzione del contratto potrebbe essere l'unica soluzione possibile.La situazione del Milan è particolarmente delicata, visto che la squadra sarà priva della qualificazione alla Champions League nella stagione 2025-26. Con un budget ridotto e un giocatore fuori rosa che guadagna 4 milioni a stagione, la situazione economica del club appare insostenibile.

