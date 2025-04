Milioni di dispositivi compatibili AirPlay sono a rischio di sicurezza

AirPlay mette a rischio i dispositivi compatibili come speaker, televisori, ma potenzialmente anche auto con CarPlay. Apple ha già chiuso le falle sui propri dispositivi, ma il problema è aggiornare i Milioni di device compatibili di terze parti. 🔗 Dday.it - Milioni di dispositivi compatibili AirPlay sono a rischio di sicurezza Una serie di vulnerabilità all'interno del SDK dimette acome speaker, televisori, ma potenzialmente anche auto con CarPlay. Apple ha già chiuso le falle sui propri, ma il problema è aggiornare idi devicedi terze parti. 🔗 Dday.it

Comandi nascosti nel chip Esp32: rischio per milioni di dispositivi IoT - (Adnkronos) – Tarlogic Security ha scoperto funzionalità nascoste nel chip Esp32, un microcontrollore ampiamente utilizzato in milioni di dispositivi IoT per la connettività Wi-Fi e Bluetooth, prodotto dall'azienda cinese Espressif. La scoperta, presentata durante la conferenza RootedCON, rivela la presenza di comandi non documentati dal produttore, potenzialmente sfruttabili come backdoor per attacchi di impersonificazione e […] 🔗periodicodaily.com

One UI 7.0 da oggi: lista dei dispositivi Samsung compatibili e le novità - Il giorno tanto atteso è arrivato: One UI 7.0, l’ultima evoluzione dell’interfaccia Samsung, debutta ufficialmente oggi. Con un mix di ottimizzazioni e funzionalità innovative, l’aggiornamento promette di rivoluzionare l’esperienza su dispositivi Galaxy. Attenzione, però: non tutti i modelli riceveranno l’update immediatamente. In questo articolo, scoprirai quali smartphone sono inclusi nella Fase 1, le tempistiche per la tua regione e le novità più interessanti. 🔗.com

Alexa Plus, quali sono i dispositivi compatibili con la nuova assistente Amazon - (Adnkronos) – Amazon si appresta a lanciare Alexa+, una versione potenziata del suo assistente vocale, alimentata dall'intelligenza artificiale generativa. L'aggiornamento promette di trasformare radicalmente l'interazione con i dispositivi Echo, offrendo un'esperienza più naturale, intuitiva e personalizzata. Tuttavia, è fondamentale comprendere la compatibilità di Alexa+ con i vari dispositivi dell'ecosistema Amazon. 🔗periodicodaily.com

