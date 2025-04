Don Nicola D’Onghia ai domiciliari travolse Fabiana Chiarappa a Turi | ‘Era al cellulare’

Nicola D'Onghia ai domiciliariMartedì mattina, i carabinieri di Turi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per don Nicola D'Onghia, 54 anni, parroco di Putignano. L'uomo è accusato di aver investito e ucciso Fabiana Chiarappa, 32 anni, lo scorso 2 aprile 2025 a Turi (Bari), e di essere fuggito senza prestare soccorso.Le indagini: un impatto evitabileSecondo quanto ricostruito dalle autorità giudiziarie, Fabiana era ancora viva dopo una caduta accidentale dalla sua moto Suzuki 600. Il decesso è avvenuto solo a causa dello schiacciamento provocato dalla Fiat Bravo guidata dal sacerdote. Gli inquirenti hanno acquisito filmati di videosorveglianza e svolto perizie medico-legali e tecniche sui veicoli coinvolti e sulla dinamica dell'impatto, avvenuto alle 20:28.

