Columbus Day Time replica a Trump e cita immigrati italiani

Time magazine replica al presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in merito al Columbus Day in "The DC Brief", sua newsletter politica, con un titolo sferzante: "Trump sta cercando di ripristinare il Columbus Day, che non è mai stato cancellato". Va notato che nel testo si fa riferimento a uno storico linciaggio degli immigrati italoamericani negli Stati Uniti, in particolare quello avvenuto a New Orleans nel 1891, che è uno degli episodi più tragici della storia dell'emigrazione italiana (l'uccisione di 11 italiani da parte di una folla inferocita, dopo che erano stati assolti dall'accusa di aver assassinato il capo della polizia locale). L'anno dopo nel 1892 la prima celebrazione ufficiale del viaggio di Colombo attraverso l'Atlantico: ebbe luogo non a caso insomma.

L’omaggio di Trump all’Italia che fa felice Meloni: «Rilancio in grande stile il Columbus Day, la sinistra voleva distruggerlo!» - Giorgia Meloni deve aver davvero colpito nel segno con le sue (brevi) dichiarazioni alla stampa nello Studio Ovale con Donald Trump, dieci giorni fa. O forse il presidente Usa preparava la mossa di «politica culturale» già da prima. Fatto sta che il tycoon questa sera ha annunciato una nuova iniziativa al pubblico americano: il rilancio in grande stile del Columbus Day, il giorno di festa negli Usa dedicato allo scopritore del continente americano, negli ultimi anni sempre più contestato per via delle violenze coloniali cui diede il là il celebre sbarco del 1492. 🔗open.online

Allegrini (Niaf) “Positivo impegno di Trump nel preservare Columbus Day” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) elogia l’impegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump “nel preservare e valorizzare la celebrazione del Columbus Day”.“In quanto principale organizzazione italo-americana del Paese, la NIAF da tempo sostiene l’importanza di questa ricorrenza, non solo per gli italo-americani ma per tutti gli americani che riconoscono il valore della nostra storia condivisa”, afferma Robert Allegrini, presidente e Ceo della NIAF, che prosegue: “Da anni, la NIAF è in prima linea nella difesa del Columbus Day contro ... 🔗ildenaro.it

