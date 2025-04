Rinnovo Milik il polacco sarà ancora un giocatore della Juve | i particolari del prolungamento che lega il numero 14 ai bianconeri! Novità importanti

Rinnovo Milik, il polacco continuerà a vestire i colori bianconeri! I particolari dietro la firma del contratto con Madama

Arkadiusz Milik rinnova il proprio contratto con la Juve. L'annuncio ufficioso del prolungamento è stato reso noto da Giovanni Albanese attraverso un tweet apparso sul proprio profilo X. Di seguito, sveliamo tutti i dettagli della prosecuzione dell'avventura bianconera del numero 14 Juventino.

PAROLE – «Milik ha prolungato il contratto con la Juventus di un anno, spalmando su due stagioni lo stipendio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026. L'attaccante prosegue la riabilitazione per tentare il recupero dall'infortunio che lo tiene fuori dalla scorsa estate.».

