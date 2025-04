Giro d' Italia 2025 | altimetria calendario e percorso di tutte le tappe

Giro d'Italia 2025, tutte le tappe. Due cronometro, 6 tappe per velocisti, 8 di media montagna e 5 di alta montagna.I corridori della 108esima edizione del Giro d'Italia, in programma dal 9 maggio al 1° giugno, affronteranno la Grande Partenza dall'Albania, con tre tappe impegnative, tra cui. 🔗 Today.it - Giro d'Italia 2025: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe d'le. Due cronometro, 6per velocisti, 8 di media montagna e 5 di alta montagna.I corridori della 108esima edizione deld', in programma dal 9 maggio al 1° giugno, affronteranno la Grande Partenza dall'Albania, con treimpegnative, tra cui. 🔗 Today.it

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre. GPM GIRO D’ITALIA 2025 PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km) SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Scatta il Giro di Romandia 2025. Duello Almeida-Evenepoel. L’Italia punta su Fortunato e Vendrame - Inizia a salire l’adrenalina, si avvicina l’inizio del primo dei grandi eventi a tappe della stagione ciclistica. Il Giro d’Italia prenderà il via il prossimo 09 Maggio con la partenza da Durazzo e si concluderà a Roma domenica 01 Giugno. I corridori, archiviata definitivamente la stagione delle grandi classiche di primavera, rifiniscono la preparazione con test impegnativi nei quali perfezionare la propria condizione. 🔗oasport.it

Giro d’Italia 2025, ultima tappa a Roma è “omaggio a Papa Francesco”: il percorso - Presentata a Roma l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025 che per la terza volta consecutiva terminerà nella Capitale e che per l’occasione sarà dedicata a Papa Francesco. La corsa, in programma il prim ... 🔗msn.com

Giro d’Italia 2025, l’ultima tappa a Roma omaggerà Papa Francesco. Partenza dal Vaticano, presentato il percorso - L'ultima tappa del Giro d'Italia 2025 renderà omaggio a Papa Francesco: la frazione che concluderà la prossima Corsa Rosa, in programma a Roma il prossimo ... 🔗oasport.it

Giro d'Italia, l'ultima tappa partirà dal Vaticano: l'omaggio a Papa Francesco - Il Grande Arrivo 2025 a Roma del prossimo 1° giugno sarà dal Vaticano al Circo Massimo, in omaggio a Papa Francesco, che l'aveva fortemente voluta nell'anno del Giubileo ... 🔗sport.sky.it