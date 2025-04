Bruxelles nasconde le carte sul voto annullato in Romania

Laverita.info - Bruxelles nasconde le carte sul voto annullato in Romania Un think tank aveva chiesto di vedere i documenti sull’indagine che la Commissione sta svolgendo in base al Digital service act. 🔗 Laverita.info

Ne parlano su altre fonti

La piazza pro-Europa che ha paura del voto: l'ipocrisia dei fan di Bruxelles - Una piazza per l'Europa. Una piazza al grido: «Qui o si fa l'Europa o si muore». Tutto prevedibile e ipocrita. Nulla di personale contro Michele Serra che l'ha proposta dalle colonne di Repubblica, giornale che nel giro di poche ore è tornato a essere il terminale politico dell'opposizione aggregando i sì dei sindaci progressisti, dei prodiani alla Ruffini, e persino di Casini. Tutto prevedibile, dicevamo, nel senso che di fronte al torpore e al vuoto politico dell'opposizione nulla è più facile del “Ritroviamoci in piazza senza bandiere” come se l'implicito non fosse chiaro. 🔗liberoquotidiano.it

Provincia di Terni al voto: quante preferenze servono per “conquistare” Palazzo Bazzani. E chi le ha - Tra una settimana si vota per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Terni. I candidati alla sfida delle urne sono tre: il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il collega di Narni Lorenzo Lucarelli e la prima cittadina di Orvieto, Roberta Tardani. Ora, le elezioni per Palazzo Bazzani si... 🔗ternitoday.it

Sondaggio, le incertezze globali cambiano le carte in tavola: i numeri dei partiti - Fratelli d’Italia resta saldo al comando del panorama politico italiano, ma il nuovo sondaggio YouTrend per Sky TG24 racconta qualcosa di più profondo: una geografia elettorale in ebollizione, che non nasconde le inquietudini degli elettori, con piccole ma significative variazioni che colpiscono tutti i grandi partiti. E la causa va ricercata nelle crescenti incertezze globali. Il quadro: un’Italia che ondeggia ma non cambia guida Il partito di Giorgia Meloni si conferma al 28,1%, in lieve flessione (-0,1%), senza un vero allarme ma con un crescente senso di attesa per le decisioni ... 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bruxelles nasconde le carte sul voto annullato in Romania; Nasconde teorie gender. L'Italia non firma il testo Ue sui diritti Lgbt. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne