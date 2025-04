Rivelazione segreto indagato l' Aggiunto della Dna Prestipino

Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia Michele Prestipino è indagato dalla Procura di Caltanissetta per Rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), con l'ipotesi aggravante di aver favorito un'associazione mafiosa (art. 416 bis.I c.p.). L'accusa è di aver divulgato informazioni riservate su delicate indagini riguardanti la 'Ndrangheta' e le sue ramificazioni nel Nord Italia. Secondo la Procura nissena, le rivelazioni sarebbero state fatte a figure di spicco: Gianni De Gennaro, ex Capo della Polizia e attuale presidente di Eurolink, il consorzio general contractor incaricato della progettazione e realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, e Francesco Gratteri, consulente per la sicurezza di WeBuild, socio di maggioranza dello stesso consorzio. L'origine dell'inchiesta e le accuse Le intercettazioni che hanno dato origine all'indagine sono state effettuate dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell'ambito di un più ampio filone investigativo sui magistrati in servizio a Palermo negli anni '90, all'epoca di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

