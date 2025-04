Belve 2025 | le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata 29 aprile

Belve 2025: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 29 aprile, Francesca Fagnani, Rai 2

Questa sera, 29 aprile 2025, va in onda la prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2 in prima visione e in prima serata dal 22 aprile 2025 alle ore 21.20. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Belve 2025: Serena Brancale irrompe nel cast! Ospiti, novità e anticipazioni esclusive - Preparati, perché la nuova edizione di Belve sta per arrivare su Rai 2 il 22 aprile 2025, e sarà esplosiva! Francesca Fagnani è pronta a pungolare i suoi ospiti con interviste al vetriolo, ma quest'anno c'è una novità che renderà il tutto ancora più interessante: l'ingresso di Serena Brancale. La Stella di Sanremo Illumina Belve con la sua Voce Ricordi Serena Brancale a Sanremo con la sua Anema e core? Beh, la sua voce inconfondibile approda a Belve! Ogni martedì sera, preparati ad ascoltare una cover reinterpretata dalla cantautrice, un momento musicale che si fonderà perfettamente con le ... 🔗mistermovie.it

Belve stasera su Rai 2 con Francesca Fagnani: anticipazioni e ospiti prima puntata di martedì 29 aprile 2025 - Dopo lo slittamento per la morte di Papa Francesco, questa sera, martedì 29 aprile 2025, grande ritorno su Rai 2 di Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Tra le novità c’è anche l’arrivo di un spin-off intitolato “Belve Crime“, che esplorerà il lato oscuro della cronaca. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la prima puntata di stagione che andrà in onda questa sera. 🔗superguidatv.it

La prima puntata di “Belve 2025”. Anticipazioni interviste a Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta - D opo l’esordio previsto per la settimana scorsa – saltato per la morte di Papa Francesco – comincia questa sera alle 21.20 su Rai 2 Belve 2025, il programma di interviste cult ideato e condotto Franc ... 🔗iodonna.it

