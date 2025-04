Papa Francesco l' ironia di Alberto Sordi a Paolo Stoppa sulla morte di Pio VII ne ' Il Marchese del Grillo' | Morto un Papa se ne fa sempre un altro - VIDEO

Papa Francesco è Morto il 21 aprile alle 7.35 di mattina, nemmeno 24 ore dopo essere apparso il giorno di Pasqua in piazza San Pietro per salutare i migliaia di fedeli radunati in occasione della festività.

‘Fabrizio Corona è morto’, l’ironia di Maurizio Casagrande dopo l’uscita su Papa Francesco - L’ultima uscita di Fabrizio Corona ha scatenato l’ironia del web. L’ex re dei paparazzi, con la sua solita sicurezza, ha dichiarato nei giorni scorsi che Papa Francesco sarebbe morto da due mesi, aggiungendo: “Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un’immagine video dove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita. Questa immagine non uscirà mai, perché il Papa è morto.” Parole che si sono rivelate clamorosamente sbagliate, visto che pochi giorni dopo Papa Francesco si è affacciato alla finestra del Policlinico Gemelli a Roma, smentendo definitivamente la teoria di Corona. 🔗notizieaudaci.it

“Fabrizio Corona è morto”: l’ironia di Maurizio Casagrande dopo la gaffe su Papa Francesco - Dopo la fake news sulla morte di Papa Francesco, Maurizio Casagrande ha deciso di ripagare Fabrizio Corona con la stessa moneta. La trovata del comico.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco, il medico Sergio Alfieri: «Così lo abbiamo salvato, ce l'ha fatta anche grazie alle preghiere. Lo davano per morto? Reagiva con ironia» - Un mese e mezzo di paura, ora un sospiro di sollievo. Papa Francesco è stato dimesso dal Gemelli e si avvia verso una lunga convalescenza, in barba ai complottisti - celebri e non - che lo... 🔗leggo.it

Lo storico Alberto Melloni e il giudizio su Papa Francesco: «Ha fatto pentire tanti che erano diventati atei per niente» - Il docente di storia del cristianesimo all’università di Modena e Reggio Emilia ed editore presidente de «Il Portico» che ha pubblicato diverse opere del Pontefice: «Il suo è stato un Papato di una fr ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Papa Francesco morto, i possibili successori: gli italiani Gugerotti, Parolin e Pizzaballa, ma anche nomi internazionali - Parlare di papabili prima di ogni Conclave può risultare un esercizio rischioso persino all’interno del Collegio Cardinalizio viste le innumerevoli variabili che intervengono ... 🔗ilmessaggero.it

Papa Francesco, l’abbraccio della sua gente venuta dalla «fine del mondo» ricordi, lacrime ed emozioni - È il padre ad avergli trasmesso l’amore e la passione per Papa Francesco, proprio come un fan per una squadra di calcio. «Il mio papà, Carlos Alberto, lo conosceva: aveva lavorato con lui ... 🔗ilmattino.it