l incredibile storia della fanta dalla germania di hitler al restyling napoletano

Fanta è una delle bibite più conosciute e amate, simbolo di spensieratezza e freschezza, soprattutto tra i più giovani. In pochi, però, conoscono la sua origine, che affonda le radici in un luogo ed un periodo oscuri della storia: la Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale. Il suo percorso, infatti, ha inizio proprio nel 1940. Con la guerra in corso, il regime nazista vieta l'importazione di molti beni, tra cui lo sciroppo di Coca-Cola, essenziale per produrre la celebre bibita americana. Max Keith, dunque, responsabile della filiale tedesca della Coca-Cola, si trova improvvisamente impossibilitato a produrre la bevanda. Così, per evitare la chiusura dello stabilimento e mantenere attiva la produzione, idea una nuova bibita utilizzando solo ingredienti reperibili localmente: scarti di mela, siero di latte e zuccheri di seconda scelta.

