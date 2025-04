Meteo le previsioni per il ponte del primo maggio Arriva il caldo?

Frosinonetoday.it - Meteo, le previsioni per il ponte del primo maggio. Arriva il caldo? Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate nei prossimi giorni sul Lazio, con temperature in deciso aumento su valori quasi estivi anche in provincia di Frosinone.Fino a venerdì nelle ore pomeridiane sarà da preventivare la. 🔗 Frosinonetoday.it

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature... 🔗leggo.it

Meteo Campania, come sarà il tempo verso il ponte del Primo Maggio: le previsioni - Ecco cosa dobbiamo aspettarci per questa domenica 27 aprile e per l’inizio della settimana che porta al ponte del Primo Maggio, secondo le ultime previsioni meteo Campania. Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d’estate arriva sull’Italia con l’anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà […] 🔗2anews.it

Previsioni meteo, ponte del 25 aprile con piogge sparse. Dal primo maggio arriva il caldo - Nelle prossime ore un vortice di bassa pressione scenderà dalla Germania e attraverserà le Alpi per scaricare la propria instabilità sul Triveneto prima e su tutto il versante adriatico poi 🔗repubblica.it

La svolta meteo nel ponte del 1° maggio: caldo fino a 30 gradi, ma dura poco - Il ponte che inizierà il primo maggio, festa dei lavoratori, sarà all'insegna del sole e del caldo con punte fino a 30° C. Queste le previsioni fornite da 3bmeteo per i prossimi giorni, ma da domenica ... 🔗today.it

Le previsioni meteo per il ponte del Primo maggio a Milano e in Lombardia: sole e caldo fino a 27 gradi - Sole e temperature da inizio estate saranno le caratteristiche di giovedì primo maggio e dei giorni che lo precederanno a partire da merecoledì 30 aprile ... 🔗fanpage.it

Meteo: arriva l'Anticiclone Africano, ponte del Primo Maggio al Caldo, i dettagli - Sole e caldo con temperature che arriveranno anche fino a 30°C e la prima ondata di calore dell'anno. Sono le previsioni del ponte del primo maggio secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLM ... 🔗informazione.it