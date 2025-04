Licenziamenti collettivi per ArcelorMittal | incontro cruciale a Confindustria Avellino

ArcelorMittal ha annunciato la chiusura del proprio stabilimento situato a Luogosano, con il conseguente licenziamento di 70 dipendenti. La decisione, che rientra in un piano di riorganizzazione aziendale, ha scatenato la protesta dei lavoratori, i quali hanno. 🔗 Avellinotoday.it

“ArcelorMittal”, nessun passo in avanti: licenziamenti confermati - Tempo di lettura: 2 minutiIncontri e tavoli che si sussegono da giorni per scongiurare la chiusua dello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano, nell’area industriale di San Mango sul Calore, e salvare 70 posti di lavoro, ma la proprietà non recede. L’ennesima fumata nera è arrivata a margine del tavolo che si è tenuto in Prefettura tra parti sociali ed istituzioni, nell’estermo tentativo di individuare un piano di mantenimento della produzione della multinazionale dell’acciaio- L’azienda ArcelorMittal non ritira la procedura di chiusura. 🔗anteprima24.it

Licenziamenti Maersk, Mascia: "All'incontro solo i sindacati, i vertici hanno declinato l'invito" - "Nonostante l’our employees sia uno dei valori fondanti di Maersk, i vertici dell’azienda - il Ceo Vincent Clerc, il rappresentante del Gruppo per l'Europa Simon C. Bergulf e il capo del personale della sede genovese e head del Centro Sud Europa Rachele Izzo - non si sono presentati, né si sono... 🔗genovatoday.it

ArcelorMittal, primo atto tra sindacati e proprietà: disponibilità a cedere lo stabilimento, no allo stop dei licenziamenti collettivi - Nella sede di Confindustria Avellino è andato in scena il primo di una serie di incontro che mette ... Le stesse allegate all’avvio del licenziamento collettivo. Diniego assoluto sulla ... 🔗orticalab.it

ArcelorMittal conferma il licenziamento di Riccardo per il post sui social - ArcelorMittal non torna sui propri passi. In un incontro svoltosi oggi, l’azienda ha confermato ai sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, il licenziamento del dipendente del siderurgico ... 🔗www3.saturnonotizie.it

ArcelorMittal, arrivano le lettere di licenziamento. Dramma per 70 lavoratori - Lettere di licenziamento all’ArcelorMittal, è dramma per 70 operai ... La crisi strutturale, con la conseguente scelta di ricorrere ai licenziamenti collettivi, non consentirebbe di ricorrere alla ... 🔗corriereirpinia.it