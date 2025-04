Chi è Anna and the Vulkan sul palco del Primo Maggio

Primo Maggio si è accesa di una nuova luce con l'arrivo di Anna and the Vulkan, tra le voci più fresche, poetiche e promettenti della scena musicale italiana contemporanea. Una cantautrice che si porta addosso il suono delle origini e il vento dell'altrove, nata all'ombra del Vesuvio ma cresciuta artisticamente tra Trieste e Vienna, dove vive oggi. Il suo nome d'arte è già un manifesto: Anna, come se stessa, e "Vulkan" con la K, che in tedesco significa "vulcano", in un ponte tra la Napoli che porta nel cuore e l'Austria che la ospita.Chi è Anna and the Vulkan: infanzia tra strumenti e cassetteAnna and the Vulkan sul palco del Primo Maggio è un inno all'identità multipla, un'esplosione musicale che mescola vintage e modernità, indie-pop e funk, dolcezza e malinconia.

