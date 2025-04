Carlo Messina e Gian Maria Gros Pietro restano al timone di Intesa Sanpaolo

Carlo Messina e Gian Maria Gros Pietro sono confermati rispettivamente nel ruolo di Ceo e presidente di Intesa Sanpaolo. Entrambi affidano il commento a note ufficiali, divulgate dal gruppo."Il mio primo pensiero, nel ricevere un nuovo mandato alla guida di Intesa Sanpaolo – evidenzia Messina – va alle persone della nostra Banca. In ogni fase del mio percorso, dai primi incarichi fino al ruolo di Ceo, il rapporto umano è sempre stato la mia principale fonte di motivazione. La professionalità e la qualità delle nostre persone sono il vero motore del nostro successo: a loro va il mio più sincero ringraziamento.Ringrazio gli Azionisti e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata nel confermarmi come Consigliere Delegato e Ceo. È per me un onore poter collaborare con un Consiglio composto da figure di grande esperienza e competenza, guidato ancora una volta dal Presidente Gian Maria Gros-Pietro, a cui rivolgo un ringraziamento speciale per il costante contributo umano e professionale.

