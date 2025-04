Specializzazione sostegno INDIRE tre anni di servizio 52 622 posti Tabella per regione e grado di scuola Allegato B

Tabella B indica i posti attivabili ai fini dell’attivazione dei percorsi di formazione, da concludere entro il 31 dicembre 2025.L'articolo Specializzazione sostegno INDIRE tre anni di servizio, 52.622 posti. Tabella per regione e grado di scuola Allegato B . 🔗 Il Ministero ha pubblicato il decreto n. 75 del 34 aprile 2025, con gli allegati A e B. LaB indica iattivabili ai fini dell’attivazione dei percorsi di formazione, da concludere entro il 31 dicembre 2025.L'articolotredi, 52.622perdiB . 🔗 Orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

Specializzazione sul sostegno Indire, ecco il fabbisogno per Regione. La tabella ufficiale - Percorsi specializzazione sostegno INDIRE : potranno essere attivati o solo dall'Istituto o dalle Università in convenzione o meno con INDIRE. Ecco l'allegato B, tabella del fabbisogno per regione e grado di scuola. L'articolo Specializzazione sul sostegno Indire, ecco il fabbisogno per Regione. La tabella ufficiale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Specializzazione sostegno 2025: in arrivo i corsi telematici INDIRE - Con l’arrivo della primavera 2025, il Ministero dell’Istruzione è pronto a pubblicare il decreto per il decimo ciclo del TFA Sostegno. Quest’anno, accanto al tradizionale percorso universitario per ottenere la specializzazione sul sostegno, sarà attivato un nuovo canale formativo: i corsi INDIRE. Rivolti a docenti con esperienza e a chi possiede un titolo estero non […] The post Specializzazione sostegno 2025: in arrivo i corsi telematici INDIRE first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Percorsi abilitanti e Corsi Indire, opportunità di abilitazione su materia e specializzazione sostegno. Ma i dubbi sono ancora tanti. RISPOSTE AI QUESITI - La Prof.ssa Sonia Cannas risponde ai quesiti dei nostri lettori su percorsi abilitanti poso comune per la scuola secondaria secondo ciclo a.a. 2024/25 e percorsi specializzazione sostegno INDIRE (in questo caso sono interessati tutti i gradi di scuola, per docenti con tre anni di servizio o contenzioso in atto per titolo estero in attesa di riconoscimento). Conduce Andrea Carlino. L'articolo Percorsi abilitanti e Corsi Indire, opportunità di abilitazione su materia e specializzazione sostegno. 🔗orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

Specializzazione sostegno INDIRE tre anni di servizio, 52.622 posti. Tabella per regione e grado di scuola [Allegato B]; Corsi Indire per docenti sostegno, cosa sono e chi può partecipare: cosa c'è da sapere; Corsi Indire Sostegno 2025, pubblicati decreti attuativi: requisiti, crediti, esame finale e costi – PDF; Corsi INDIRE per docenti sostegno triennalisti: requisiti, costi e modalità. DECRETO pubblicato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno: ecco il Decreto, come funziona, i requisiti, la durata e i costi - Il Ministero dell'istruzione ha emanato i Decreti che regolano i corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per docenti con 3 anni di servizio o che hanno il titolo estero. Ecco come funzionano i p ... 🔗ticonsiglio.com

Corsi Indire per docenti sostegno, cosa sono e chi può partecipare: cosa c'è da sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Corsi Indire per docenti sostegno, cosa sono e chi può partecipare: cosa c'è da sapere ... 🔗tg24.sky.it

Corsi sostegno INDIRE, triennalisti e titolo estero: così si svolgeranno. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì 30 aprile alle 14:30 - Sono stati ufficializzati i decreti attuativi che regolano i corsi di specializzazione per il sostegno organizzati da Indire e dalle università, con disposizioni specifiche per i "triennalisti" e per ... 🔗orizzontescuola.it