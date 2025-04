La Russa si infuria coi giornalisti alla cerimonia per Sergio Ramelli a Milano il video | Non voglio parlare dei saluti romani

Milano – Come accaduto in altre occasioni, è avvenuto uno scontro verbale tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e i giornalisti presenti alla commemorazione per i 50 anni della morte di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta. alla cerimonia era presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala.La lite tra La Russa e i cronisti ha avuto luogo al termine dell’evento e ha riguardato la manifestazione che ogni anno diversi gruppi neofascisti organizzano in memoria di Ramelli, durante la quale va in atto anche il cosiddetto “appello del Camerata”: un leader chiama “attenti”, scandisce per tre volte il nome “Camerata Sergio Ramelli” e i partecipanti rispondono “presente” mentre esibiscono il saluto fascista a mano tesa. 🔗 Ilgiorno.it - La Russa si infuria coi giornalisti alla cerimonia per Sergio Ramelli a Milano, il video: “Non voglio parlare dei saluti romani” – Come accaduto in altre occasioni, è avvenuto uno scontro verbale tra il presidente del Senato Ignazio Lae ipresenticommemorazione per i 50 anni della morte di, lo studente milanese ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta.era presente anche il sindaco diGiuseppe Sala.La lite tra Lae i cronisti ha avuto luogo al termine dell’evento e ha riguardato la manifestazione che ogni anno diversi gruppi neofascisti organizzano in memoria di, durante la quale va in atto anche il cosiddetto “appello del Camerata”: un leader chiama “attenti”, scandisce per tre volte il nome “Camerata” e i partecipanti rispondono “presente” mentre esibiscono il saluto fascista a mano tesa. 🔗 Ilgiorno.it

Sergio Ramelli, La Russa battibecca coi giornalisti: “Non parlo dei saluti romani, è strumentalizzazione” - “Non voglio parlare dei saluti romani, perché voglio parlare di Sergio Ramelli. A voi interessa parlare dei saluti romani, non del fatto che oggi diciamo no a qualsiasi tipo di violenza, possibile che non si capisca la differenza? Possibile che vi fermiate sempre alla strumentalizzazione, su una cosa su cui io non posso influire, se fanno o no i saluti romani”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della commemorazione a Milano di Sergio Ramelli, discutendo animatamente con i giornalisti che gli chiedevano se avesse un messaggio per i neofascisti che questa sera ... 🔗lapresse.it

